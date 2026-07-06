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«Краснодар» объявил о подписании Магомеда Оздоева

«Краснодар» объявил о подписании Магомеда Оздоева
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Футбольный клуб «Краснодар» на своём официальном сайте объявил о подписании 33-летнего российского полузащитника Магомеда Оздоева, который ранее выступал за греческий ПАОК.

«Быки» подписали с Оздоевым контракт сроком на два года. За «Краснодар» Магомед будет играть под 21-м номером.

Фото: ФК Краснодар

Оздоев выступал за ПАОК с лета 2023 года. В минувшем сезоне на его счету девять забитых мячей и пять результативных передач в 50 матчах во всех турнирах.

Последним клубом в Оздоева в России был санкт-петербургский «Зенит», из которого он перебрался в турецкий «Карагюмрюк» в 2022 году. Также на родине полузащитник выступал за «Рубин», «Ахмат» и «Локомотив». На счету Оздоева 35 встреч за сборную России.

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