Филипе Луис стал новым главным тренером «Монако»

«Монако» официально объявил о назначении Филипе Луиса на пост главного тренера. 40-летний бразильский специалист подписал контракт с клубом до июня 2028 года.

Филипе Луис, которому 9 августа исполнится 41 год, переходит в европейский клуб после успешного периода работы в бразильском клубе «Фламенго».

Под его руководством команда из Рио-де-Жанейро в 2025 году оформила исторический квадрупл. За два сезона во главе «Фламенго» Луис выиграл Кубок Бразилии — 2024, Суперкубок страны — 2025, Лигу Кариока — 2025, чемпионат Бразилии — 2025, а также Кубок Либертадорес — 2025. Всего на посту главного тренера первой команды он одержал 62 победы, 21 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений, что принесло ему звание лучшего тренера Южной Америки 2025 года.