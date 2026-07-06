Кузнецов: Бразилия — серенькая команда. Кто там восхищает публику, как Роналдиньо раньше?

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Дмитрий Кузнецов высказался об игре сборной Бразилии на чемпионате мира — 2026.

«Раньше у Бразилии было столько футболистов, которые играли в топ-клубах, а сейчас кто играет? Каземиро — на списание, Неймар — на списание, и то он не играл. Кто может восхитить публику, как это делал Роналдиньо, Элбер, Карлос, Роналдо, Бебето? Бери любого — и восхищайся! Сейчас какая-то серенькая команда, поэтому и результаты такие», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сборная Бразилии неожиданно завершила участие в ЧМ после поражения в матче 1/8 финала с национальной командой Норвегии (1:2).