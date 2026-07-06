Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Дмитрий Кузнецов высказался об игре сборной Бразилии на чемпионате мира — 2026.

Кузнецов: Бразилия — серенькая команда. Кто там восхищает публику, как Роналдиньо раньше?
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Дмитрий Кузнецов высказался об игре сборной Бразилии на чемпионате мира — 2026.

«Раньше у Бразилии было столько футболистов, которые играли в топ-клубах, а сейчас кто играет? Каземиро — на списание, Неймар — на списание, и то он не играл. Кто может восхитить публику, как это делал Роналдиньо, Элбер, Карлос, Роналдо, Бебето? Бери любого — и восхищайся! Сейчас какая-то серенькая команда, поэтому и результаты такие», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

Сборная Бразилии неожиданно завершила участие в ЧМ после поражения в матче 1/8 финала с национальной командой Норвегии (1:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Сборная Бразилии не смогла выйти в 1/4 финала чемпионата мира впервые за 36 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android