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Единственный болельщик «Химнасии» на матче с «Зенитом» рассказал, как добирался в Россию

Единственный болельщик «Химнасии» на матче с «Зенитом» рассказал, как добирался в Россию
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Аргентинский фотограф и фанат «Химнасии» Алекс Мекерт рассказал о поездке в Россию на товарищеский матч с «Зенитом» (1:1).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 июля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 1
Химнасия и Эсгрима ЛП
Ла-Плата, Аргентина
1:0 Соболев – 20'     1:1 Аусменди – 39'    

Фото: Соцсети

— Я родился в Ла-Плате, с детства болею за «Химнасию». Сейчас живу и работаю в Испании. Когда узнал об игре с «Зенитом», решил: надо ехать. Никогда прежде не бывал в России, а тут — такой повод! Добирался через Эстонию. В Нарве перешёл границу (для граждан Аргентины действует безвизовый режим въезда в Россию. — Прим. «Чемпионата»). В ближайшем населённом пункте, Ивангороде, сел на автобус и доехал до Петербурга.

Впечатления — супер! Мне очень понравились город, стадион, атмосфера на футболе. Фанаты у «Зенита» классные — так здорово заводят команду! Понимаю, что это всего лишь товарищеский матч, но уезжаю домой очень довольным всем увиденным и отношением болельщиков «Зенита», — рассказал Мекерт корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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