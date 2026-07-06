«Очень счастлив быть здесь». Аморим — о начале работы в «Милане»

Новый главный тренер «Милана» Рубен Аморим поделился впечатлениями после приезда в Италию.

«Очень счастлив быть здесь. Для меня большая честь быть главным тренером «Милана». Если вы видели моё единственное интервью, знаете, насколько это особенный момент для меня.

Это огромный вызов. После предыдущего опыта обещал себе выбрать проект поменьше, но оказался здесь, этот вызов ещё масштабнее.

Очень горжусь тем, что нахожусь здесь. Хочу просто работать со своими игроками и тренерским штабом. Я действительно счастлив», — приводит слова тренера журналист Джанлука Ди Марцио.

Уже завтра португальский специалист отправится на тренировочную базу «Миланелло», где начнёт полноценную работу с командой.

«Россонери» объявили о назначении Аморима на пост главного тренера в июне 2026 года. Ранее он работал в «МЮ», «Спортинге» и «Браге».