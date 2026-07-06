Дмитрий Кузнецов: Холанд очень эффективен, он может войти в историю футбола

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о нападающем сборной Норвегии Эрлинге Холанде. Норвежцы дошли до четвертьфинала ЧМ-2026.

«У Норвегии очень хорошая, добротная команда, все бьются, но есть футболисты, которые могут решить исход встречи — Холланд, Эдегор, Сёрлот. Во втором голе Холланда никто не встретил, он посмотрел на ворота, отправил мяч туда и пошёл к центру. Бразилия меня просто не впечатлила, там нет футболистов, кто в одиночку решит исход.

Холланд делает, что от него требуется. Хоть он и не очень много получает мяч, но очень эффективен. Это настоящий форвард, который ждёт своего шанса и выстреливает. Если он так будет продолжать, может и в историю войти. По-моему, он первый новичок на чемпионатах мира, кто забил семь. Почему бы ему не забить ещё и остаться в истории на долгое время, чтобы его рекорд никто не мог побить?» — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.