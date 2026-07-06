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Джамал Мусиала перенёс операцию после вылета сборной Германии с чемпионата мира — 2026

Джамал Мусиала перенёс операцию после вылета сборной Германии с чемпионата мира — 2026
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23-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала перенёс операцию через три дня после того, как национальная команда вылетела с чемпионата мира — 2026. Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба.

По данным источника, Мусиале удалили металлическую пластину из левой стопы. Она была установлена ​​для фиксации кости после тяжёлой травмы, полученной на клубном чемпионате мира. В «Баварии» подтвердили, что речь идёт о «небольшой плановой процедуре».

«Эта процедура позволит атакующему игроку пройти предсезонную подготовку по чётко выверенному графику и подойти в полной готовности к официальным матчам», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В 1/16 финала ЧМ-2026 Германия проиграла Парагваю со счётом 1:1 (3:4 пен.). Мусиала сыграл в каждом из четырёх матчей сборной на турнире и отдал одну голевую передачу.

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