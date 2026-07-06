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Фанат «Химнасии» предположил, на что мог бы рассчитывать «Зенит» в чемпионате Аргентины

Фанат «Химнасии» предположил, на что мог бы рассчитывать «Зенит» в чемпионате Аргентины
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Аргентинский фотограф и фанат «Химнасии» Алекс Мекерт порассуждал, на что мог бы рассчитывать «Зенит» в чемпионате Аргентины по футболу.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 июля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 1
Химнасия и Эсгрима ЛП
Ла-Плата, Аргентина
1:0 Соболев – 20'     1:1 Аусменди – 39'    

— Что скажешь о «Зените»?
— Очень хорошая команда. В первые полчаса они много атаковали, но затем «Химнасии» удалось наладить контроль над мячом и сравнять счёт. На мой взгляд, ничья справедлива.

— На что «Зенит» мог бы рассчитывать в чемпионате Аргентины?
— Он точно находился бы наверху таблицы и, может быть, даже боролся бы за чемпионский титул. Но выиграть его невероятно сложно. Аргентинский футбол очень силовой: много жёсткой борьбы, физики, столкновений. По крайней мере, «Химнасии» в этих компонентах «Зенит» не уступил, — рассказал Мекерт корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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