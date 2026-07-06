Фанат «Химнасии» предположил, на что мог бы рассчитывать «Зенит» в чемпионате Аргентины

Аргентинский фотограф и фанат «Химнасии» Алекс Мекерт порассуждал, на что мог бы рассчитывать «Зенит» в чемпионате Аргентины по футболу.

— Что скажешь о «Зените»?

— Очень хорошая команда. В первые полчаса они много атаковали, но затем «Химнасии» удалось наладить контроль над мячом и сравнять счёт. На мой взгляд, ничья справедлива.

— На что «Зенит» мог бы рассчитывать в чемпионате Аргентины?

— Он точно находился бы наверху таблицы и, может быть, даже боролся бы за чемпионский титул. Но выиграть его невероятно сложно. Аргентинский футбол очень силовой: много жёсткой борьбы, физики, столкновений. По крайней мере, «Химнасии» в этих компонентах «Зенит» не уступил, — рассказал Мекерт корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.