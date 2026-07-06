«Я бы заплатил деньги, лишь бы посмотреть, как он играет». Анри — о карьере Неймара

Чемпион мира (1998) и Европы (2000) в составе сборной Франции Тьерри Анри высказался о завершении карьеры нападающего Неймара в национальной команде Бразилии после вылета с чемпионата мира — 2026.

«Я бы сам заплатил деньги, лишь бы посмотреть, как он играет. Он заставил весь мир влюбиться в футбол. Каждый ребёнок мечтал быть Неймаром. Не хочу говорить о чемпионате мира или о том, чем закончилась его карьера. Я хочу говорить о том, что он дал футболу. Неймар был и навсегда останется выдающимся футболистом. Спасибо тебе за всё, что ты подарил нам», — приводит слова Анри издание The Touchline.

Сборная Бразилии завершила участие в ЧМ-2026 после поражения в матче 1/8 финала с Норвегией (1:2). В тот же день Неймар намекнул, что это была его последняя игра в составе национальной команды.