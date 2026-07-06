Португалия — Испания: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2026 началась

Сегодня, 6 июля, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и Испании. Команды встречаются на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. В прямом эфире встречу показывает телеканал «Матч ТВ». Трансляцию также можно посмотреть в Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На стадии 1/16 финала сборная Португалии победила Хорватию со счётом 2:1. Испания обыграла Австрию со счётом 3:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).