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Федерация футбола Франции планирует оспорить жёлтую карточку Майкла Олисе в ФИФА

Федерация футбола Франции планирует оспорить жёлтую карточку Майкла Олисе в ФИФА
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Федерация футбола Франции (FFF) рассматривает возможность обращения в ФИФА с просьбой аннулировать жёлтую карточку, полученную полузащитником Майклом Олисе в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 со сборной Парагвая, сообщает L'Équipe. Предупреждение было вынесено игроку в компенсированное время встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

Внимание французской стороны к этому эпизоду вызвано регламентом турнира, согласно которому жёлтые карточки сгорают только после стадии четвертьфиналов. Если Олисе получит ещё одно предупреждение в предстоящем матче со сборной Марокко, он будет вынужден пропустить потенциальный полуфинал мирового первенства из-за автоматической дисквалификации.

Поводом для подготовки возможной апелляции со стороны Франции послужило недавнее решение ФИФА по нападающему сборной США Фоларину Балогуну. Ранее Международная федерация футбола отменила красную карточку американского форварда.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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