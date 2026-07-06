Гришин: меня не удивило поражение Бразилии от Норвегии

Российский экс-футболист Александр Гришин поделился впечатлениями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Игра завершилась победой норвежцев со счётом 2:1.

«Меня не удивило это поражение. У сборной Норвегии сильная атака с Холандом, Сёрлотом, Эдегором, организованная оборона. Бразильцы плохо играли в отборе. Пришел Анчелотти и стал всё налаживать, но времени ему не хватило. Бразильцы могли выиграть — у них было много моментов, однако норвежцы заслужили победу своим старанием», — сказал Александр Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.