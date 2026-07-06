Луис Энрике: если Испания победит Португалию, это будет полезно для «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился своими ожиданиями от выступления сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 с Португалией. Встреча состоится сегодня, 6 июля.

«Вижу, что Испания на правильном пути, буду смотреть этот матч вместе с родителями. Конкуренция усиливается, но я вижу, что Испания движется вверх. Матч будет замечательным. Надеюсь, что Испания выиграет свой второй в истории чемпионат мира. Я не делаю прогнозов. Если Испания победит Португалию, это будет полезно для «ПСЖ», потому что у меня трое игроков раньше уйдут в отпуск», – приводит слова Энрике Diario Sport.