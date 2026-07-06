Бельгийская ассоциация футбола выпустила новое заявление о ситуации с Балогуном

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) опубликовала новое заявление о скандальной отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

«Узнав из сообщений СМИ о решении ФИФА отменить автоматическую дисквалификацию игрока Балогуна, Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) направила в ФИФА письмо с просьбой предоставить копию решения, объяснить, какая процедура была соблюдена, а также изложила свою позицию относительно применимых регламентов.

В ответ ФИФА лишь направила RBFA письмо, в котором заявила, что рассматривает это обращение как апелляцию, что уже назначен судья по делу и что у RBFA есть всего несколько часов, чтобы завершить подачу этой апелляции. При этом ФИФА не предоставила абсолютно никакой информации. Всё это происходило одновременно с тем, как ФИФА отказывалась отвечать на законные запросы RBFA.

Кроме того, во время координационного совещания перед матчем ФИФА намеренно исключила из своей презентации раздел, посвящённый автоматической дисквалификации игроков. Хотя этот вопрос включался в программу всех аналогичных совещаний перед каждым из четырёх предыдущих матчей. RBFA устно и письменно обратилась в ФИФА с вопросом о причинах такого изменения, однако вновь не получила никакого ответа.

Чтобы не было никаких сомнений: на данный момент RBFA по-прежнему не получила от ФИФА ни самого решения, ни каких-либо объяснений по этому вопросу. Поэтому у ассоциации не остаётся иного выбора, кроме как оспорить право игрока участвовать в предстоящем матче. Независимо от спортивного результата этой встречи, RBFA глубоко опечалена произошедшим и намерена в ближайшие часы, дни и месяцы продолжать борьбу в защиту фундаментальных принципов этики, честной конкуренции и интересов футбола в целом», — говорится на официальном сайте организации.