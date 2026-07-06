Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ Испания — Португалия

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Португалии.

«Испания набрала ход, видно, что играют с преимуществом, поймали свою игру, феерит Ямаль, Оярсабаль раскрылся, много забивает. Предпочтение отдать можно испанцам, однако и Португалию со счетов не надо сбрасывать. У них очень хорошее поколение, уже не говорю про Роналду, который немного мешает им играть. Он игрок штрафной, но думаю, в этой игре он будет действовать далеко, ему придётся много бегать, отбирать мячи. Испанцы просто так мяч не отдадут. Они, конечно, фавориты», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.