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Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ Испания — Португалия

Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ Испания — Португалия
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Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Португалии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Испания набрала ход, видно, что играют с преимуществом, поймали свою игру, феерит Ямаль, Оярсабаль раскрылся, много забивает. Предпочтение отдать можно испанцам, однако и Португалию со счетов не надо сбрасывать. У них очень хорошее поколение, уже не говорю про Роналду, который немного мешает им играть. Он игрок штрафной, но думаю, в этой игре он будет действовать далеко, ему придётся много бегать, отбирать мячи. Испанцы просто так мяч не отдадут. Они, конечно, фавориты», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Календарь ЧМ по футболу 2026 году
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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