Дмитрий Воробьёв выразил надежду, что сыграет на чемпионате мира

Нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьёв выразил надежду, что однажды сможет принять участие в чемпионате мира по футболу. Сейчас сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА.

— Что скажешь о проходящем чемпионате мира? Кто удивил?

— Меня удивила сборная Кабо‑Верде в игре с аргентинцами. Испанцы неплохие. Вообще, все команды сейчас хорошие, победит сильнейший.

— А футболист, который удивил?

— Димка Воробьёв ничего такой (смеётся).

— Ты веришь, что Воробьёв когда‑нибудь сыграет на чемпионате мира со сборной России?

— Дай бог. Я бы хотел, чтобы это произошло, — приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».