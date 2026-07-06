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Дмитрий Воробьёв выразил надежду, что сыграет на чемпионате мира

Дмитрий Воробьёв выразил надежду, что сыграет на чемпионате мира
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Нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьёв выразил надежду, что однажды сможет принять участие в чемпионате мира по футболу. Сейчас сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА.

— Что скажешь о проходящем чемпионате мира? Кто удивил?
— Меня удивила сборная Кабо‑Верде в игре с аргентинцами. Испанцы неплохие. Вообще, все команды сейчас хорошие, победит сильнейший.

— А футболист, который удивил?
— Димка Воробьёв ничего такой (смеётся).

— Ты веришь, что Воробьёв когда‑нибудь сыграет на чемпионате мира со сборной России?
— Дай бог. Я бы хотел, чтобы это произошло, — приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».

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