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Экс-тренер «Спартака» Каррера выразил готовность возглавить ЦСКА

Экс-тренер «Спартака» Каррера выразил готовность возглавить ЦСКА
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера выразил готовность возглавить принципиального соперника красно-белых — столичный ПФК ЦСКА.

— Вы готовы возглавить ЦСКА в будущем, если поступит такое предложение?
— Да, у меня нет никаких ограничений в этом плане. Тренер должен работать там, где его хотят видеть. Когда я прихожу в клуб, я становлюсь главным его болельщиком, но на дальнейшую мою карьеру это не повлияет, — приводит слова Массимо Карреры интернет-портал Sport24.

Напомним, именно под руководством Карреры «Спартак» в последний раз становился чемпионом Российской Премьер-Лиги.

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