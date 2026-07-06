Тренер Мексики в оскорбительной форме обратился к английскому игроку во время игры ЧМ-2026

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре в оскорбительной форме обратился к вингеру национальной команды Англии Энтони Гордону во время встречи 1/8 финала чемпионата мира. Победу в матче одержала команда Англии со счётом 3:2.

«Гордон, иди *****!» — приводит слова Агирре Mundo Deportivo.

Инцидент произошёл на 26-й минуте встречи после завершения паузы на «водопой». Агирре окликнул Гордона, располагавшегося на ближнем к скамейке запасных фланге, а после произнесённой фразы засмеялся. Гордон также отреагировал на действие мексиканского тренера улыбкой.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).