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Дуглас Сантос стал одним из лучших в сборной Бразилии на ЧМ-2026 по ряду показателей

Дуглас Сантос стал одним из лучших в сборной Бразилии на ЧМ-2026 по ряду показателей
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в составе сборной Бразилии принял участие в чемпионате мира — 2026 и стал одним из лидеров «селесао» по ряду статистических показателей. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

Национальная команда Бразилии покинула нынешнее мировое первенство на стадии 1/8 финала, уступив со счётом 1:2 сборной Норвегии. Дуглас Сантос стал четвёртым в составе «селесао» по сыгранным минутам (442 из 450), лидером по отборам (18), вторым по перехватам (6) и передачам в финальную треть (59), а также занял четвёртую строчку по касаниям мяча (335).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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