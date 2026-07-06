Дуглас Сантос стал одним из лучших в сборной Бразилии на ЧМ-2026 по ряду показателей

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в составе сборной Бразилии принял участие в чемпионате мира — 2026 и стал одним из лидеров «селесао» по ряду статистических показателей. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Национальная команда Бразилии покинула нынешнее мировое первенство на стадии 1/8 финала, уступив со счётом 1:2 сборной Норвегии. Дуглас Сантос стал четвёртым в составе «селесао» по сыгранным минутам (442 из 450), лидером по отборам (18), вторым по перехватам (6) и передачам в финальную треть (59), а также занял четвёртую строчку по касаниям мяча (335).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).