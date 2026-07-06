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Стало известно, кто стоял за инициативой отсрочить дисквалификацию Балогуна

Стало известно, кто стоял за инициативой отсрочить дисквалификацию Балогуна
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Выяснилось, кто стоял за инициативой отсрочить дисквалификацию игрока сборной США Фоларина Балогуна. Кампанию запустил Эндрю Джулиани — исполнительный директор рабочей группы Белого дома по проведению чемпионата мира. Об этом сообщило издание Politico.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Балогун – 45'     2:0 Тилльман – 82'    
Удаления: Балогун – 64' / нет

По информации источника, Джулиани сразу после матча 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной проинформировал президента США Дональда Трампа, что Балогун получил красную карточку. Уже тогда в Белом доме задумались о том, чтобы оспорить наказание.

3 июля Дональд Трамп лично связался по телефону с главой ФИФА Джанни Инфантино — он хотел узнать, почему футболиста отстранили от игр. Спустя два дня, 5 июля, ФИФА пошла навстречу и отсрочила дисквалификацию Балогуна. Благодаря этому он сможет выйти на поле в матче 1/8 финала с командой Бельгии.

В подготовке апелляции участвовали не только Эндрю Джулиани, но и министр торговли Говард Латник, а также представители руководства Федерации футбола США. Они детально разбирали спорные решения арбитра Рафаэля Клауса, принятые во время матча.

Фоларин Балогун — лучший бомбардир сборной США на этом турнире. На его счету три гола: два он забил в матче группового этапа с Парагваем, ещё один — в игре с Боснией и Герцеговиной.

Встреча 1/8 финала ЧМ‑2026 между сборными США и Бельгии состоится в ночь с 6 на 7 июля, начало — в 3:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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