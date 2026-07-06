«Отвратительно. Но разве нас удивляют эти люди?» Невилл — о ситуации с Балогуном на ЧМ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на приостановленную ФИФА дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна, которая позволит футболисту принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии 7 июля.

«Это просто отвратительно. Но разве нас удивляют эти люди?» — приводит слова Невилла AS.

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0), а президент США Дональд Трамп поблагодарил организацию за такое решение.

По итогам группового этапа сборная США набрала шесть очков и заняла первое место в квартете D. Национальная команда Бельгии заработала пять очков и расположилась на первой строчке в группе G. В 1/16 финала мирового первенства американцы победили Боснию и Герцеговину (2:0), а сборная Бельгии переиграла Сенегал (3:2).