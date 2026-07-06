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Руни назвал позором решение ФИФА приостановить дисквалификацию Балогуна

Руни назвал позором решение ФИФА приостановить дисквалификацию Балогуна
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Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказал своё мнение о решении Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Футболист получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира – 2026 со сборной Боснии и Герцеговины, который завершился со счётом 2:0. Согласно правилам, Балогун должен был пропустить игру 1/8 финала турнира с командой Бельгии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Балогун – 45'     2:0 Тилльман – 82'    
Удаления: Балогун – 64' / нет

В воскресенье, 5 июля, ФИФА сообщила, что в соответствии со статьёй дисциплинарного кодекса применение автоматической дисквалификации Балогуна приостанавливается на испытательный срок в один год. Это означает, что американский нападающий сможет участвовать в матче 1/8 финала. Президент США Дональд Трамп поблагодарил ФИФА за данное решение. В СМИ сообщалось, что Белый дом обратился в организацию с просьбой пересмотреть удаление Балогуна.

«Я считаю это полным позором. Перед Евро-2012 меня дисквалифицировали на три матча. Я должен был пропустить три игры группового этапа, и мне сказали, что если я поеду в Швейцарию и проведу тренировку с группой детей, то мой третий матч будет отменён. Я согласился, потому что не хотел трёхматчевой дисквалификации, но посчитал это неправильным.

Если уж пересматривать наказание Балогуна, то нужно отменить красную карточку — это, скорее всего, было бы правильным решением, — и тогда он сможет играть. Однако приостановить дисквалификацию на испытательный срок в один год я считаю полнейшим позором. Инфантино должно быть стыдно за это», — приводит слова Руни BBC.

Фоларин Балогун — лучший бомбардир сборной США на этом турнире. На его счету три гола: два он забил во встрече группового этапа с Парагваем, ещё один — в игре с Боснией и Герцеговиной.

Встреча 1/8 финала ЧМ‑2026 между сборными США и Бельгии состоится в ночь с 6 на 7 июля, начало — в 3:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
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