Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Испании и Португалии на победу в 1/8 финала ЧМ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Испании и Португалии на победу в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил Opta Analyst. Встреча состоится сегодня, 6 июля.

По полученным данным, шансы Испании на победу в основное время составляют 48,6%. Вероятность победы сборной Португалии составляет 25,6%. Вероятность перехода матча в дополнительное время, а также в серию пенальти составляет 25,8%.

По итогам группового этапа сборная Испании набрала семь очков и заняла первое место в квартете Н. Национальная команда Португалии заработала пять очков и расположилась на второй строчке в группе К. В 1/16 финала мирового первенства испанцы разгромили Австрию (3:0), а сборная Португалии переиграла Хорватию (2:1).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).