Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я добился этого, Байден спал». Трамп — об отмене дисквалификации Балогуна

«Я добился этого, Байден спал». Трамп — об отмене дисквалификации Балогуна
Комментарии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что говорил с президентом ФИФА Джанни Инфантино на тему пересмотра красной карточки нападающего американской сборной Фоларина Балогуна.

25-летний форвард получил прямую красную в игре с Боснией и Герцеговиной (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира и должен был пропустить противостояние с Бельгией в 1/8 финала, но ФИФА, сославшись на дисциплинарный кодекс, заменила автоматическую дисквалификацию игрока на испытательный срок в один год.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я попросил ФИФА провести проверку. Я поговорил с человеком, которого очень уважают [Джанни Инфантино]… Именно я добился этого. Это был не Байден, Байден спал!

Я попросил о пересмотре решения, так как не считаю его нарушением, я в этом разбираюсь. Не считаю это нарушением. Я лишь попросил о пересмотре, не просил этого делать», — приводит слова Трампа журналистка София Кай в соцсети Х.

Трамп также добавил, что не знал, что за красную карточку полагается дисквалификация, поэтому и попросил ФИФА пересмотреть решение.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Давайте называть вещи своими именами». Футбольный мир в шоке от решения по карточке США
«Давайте называть вещи своими именами». Футбольный мир в шоке от решения по карточке США
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android