«Я добился этого, Байден спал». Трамп — об отмене дисквалификации Балогуна

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что говорил с президентом ФИФА Джанни Инфантино на тему пересмотра красной карточки нападающего американской сборной Фоларина Балогуна.

25-летний форвард получил прямую красную в игре с Боснией и Герцеговиной (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира и должен был пропустить противостояние с Бельгией в 1/8 финала, но ФИФА, сославшись на дисциплинарный кодекс, заменила автоматическую дисквалификацию игрока на испытательный срок в один год.

«Я попросил ФИФА провести проверку. Я поговорил с человеком, которого очень уважают [Джанни Инфантино]… Именно я добился этого. Это был не Байден, Байден спал!

Я попросил о пересмотре решения, так как не считаю его нарушением, я в этом разбираюсь. Не считаю это нарушением. Я лишь попросил о пересмотре, не просил этого делать», — приводит слова Трампа журналистка София Кай в соцсети Х.

Трамп также добавил, что не знал, что за красную карточку полагается дисквалификация, поэтому и попросил ФИФА пересмотреть решение.