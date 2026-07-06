Лидер сборной Англии Гарри Кейн кратко высказался о победе над Мексикой в 1/8 финала ЧМ

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн в соцсетях опубликовал пост, посвящённый победе над сборной Мексики (3:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

«Вот это да. Просто слов нет» — написал Кейн в социальной сети X.

В 1/4 финала чемпионата мира — 2026 сборная Англии встретится с Норвегией на стадионе «Хард-Рок» в Майами, в воскресенье 12 июля, в 00:00 мск. На пути к этой стадии англичане обыграли сборную Хорватии (4:2), сыграли вничью с Ганой (0:0), одолели Панаму (2:0), в 1/16 финала победили ДР Конго (2:1) и в 1/8 финала оказались сильнее Мексики (3:2).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).