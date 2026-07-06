Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк может возглавить «Страсбург» — Тавольери

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк может занять аналогичную должность в «Страсбурге». Об этом сообщает журналист Саша Тавольери на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, французский клуб уже связался с датским специалистом для обсуждения перспектив сотрудничества. Отмечается, что Франк хочет получить важную роль в комплектации команды, а также желает, чтобы у него был расширенный тренерский штаб. Запасным вариантом для «Страсбурга» является экс-наставник «Селтика» Уилфрид Нэнси.

Напомним, «Страсбург» является партнёром «Челси» в рамках консорциума BlueCo. По итогам прошлого сезона французская команда заняла восьмое место в турнирной таблице Лиги 1.