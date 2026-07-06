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«Нахрен они нужны?» Шалимов — о сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026

«Нахрен они нужны?» Шалимов — о сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о сборной Кабо-Верде на чемпионате мира 2026 года.

«Кто выигрывает чемпионаты? Мы говорим про какое-то Кабо-Верде. Я бы точно пережил, если бы это Кабо-Верде не увидел на чемпионате мира и было бы не 48 команд, а 32. Нахрен они нужны там? Я получу, но говорю то, что вижу. Я в футбол играл», — сказал Шалимов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

На мировом первенстве сборная Кабо-Верде заняла второе место в группе Н, набрав три очка. В 1/16 финала турнира команда Кабо-Верде уступила Аргентине (2:3) и завершила своё выступление.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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