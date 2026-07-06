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Хендерсон пропустит остаток ЧМ из-за травмы во время празднования и перенесёт операцию

Хендерсон пропустит остаток ЧМ из-за травмы во время празднования и перенесёт операцию
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Полузащитнику сборной Англии Джордану Хендерсону потребуется операция после травмы, полученной им сразу после матча 1/8 финала чемпионата мира – 2026 с Мексикой (3:2). Об этом сообщает The Athletic.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

Во время празднования выхода Англии в 1/4 финала футболист неудачно приземлился на руку, пытаясь перелезть через рекламный щит. Теперь ему необходима операция на запястье, после которой он, вероятнее всего, больше не примет участия во встречах чемпионата мира. В данный момент игрок находится в больнице в Мехико, с ним остался один из членов медицинского штаба английской национальной команды.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. За пять матчей сборной Англии на турнире Хендерсон появился на поле только во встрече третьего раунда группового этапа с Панамой (2:0), выйдя на замену. Этот матч стал для него 90-м в национальной команде. В 1/4 финала англичане сыграют со сборной Норвегии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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