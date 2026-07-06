Хендерсон пропустит остаток ЧМ из-за травмы во время празднования и перенесёт операцию

Полузащитнику сборной Англии Джордану Хендерсону потребуется операция после травмы, полученной им сразу после матча 1/8 финала чемпионата мира – 2026 с Мексикой (3:2). Об этом сообщает The Athletic.

Во время празднования выхода Англии в 1/4 финала футболист неудачно приземлился на руку, пытаясь перелезть через рекламный щит. Теперь ему необходима операция на запястье, после которой он, вероятнее всего, больше не примет участия во встречах чемпионата мира. В данный момент игрок находится в больнице в Мехико, с ним остался один из членов медицинского штаба английской национальной команды.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. За пять матчей сборной Англии на турнире Хендерсон появился на поле только во встрече третьего раунда группового этапа с Панамой (2:0), выйдя на замену. Этот матч стал для него 90-м в национальной команде. В 1/4 финала англичане сыграют со сборной Норвегии.