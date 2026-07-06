Элвир Рахимич: Босния и Герцеговина оставила очень приятное впечатление на ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Боснии и Герцеговины, а также экс-игрок и тренер ЦСКА Элвир Рахимич поделился своими впечатлениями о выступлении национальной команды на чемпионате мира по футболу 2026 года. Сборная Боснии и Герцеговины добралась до 1/16 финала, где уступила сборной США со счётом 0:2.

— Как вам выступление Боснии и Герцеговины на ЧМ‑2026?

— Уже сам факт того, что команда пробилась и играла здесь, — это большой праздник для страны, всего нашего народа. А что вышли из группы — ещё один большой‑большой плюс. Ребята — молодцы! Порадовали нас всех. Понятно, что были моменты, когда что‑то не получалось, но в целом оставили очень и очень приятное впечатление. И домой сборная вернулась с высоко поднятой головой.

А ещё было приятно, что болельщики Боснии и Герцеговины делали топовой атмосферу на стадионах ЧМ. Весь мир увидел, какой он — наш народ, какие у нас поклонники футбола. Это прекрасная реклама Боснии и Герцеговины.

— Кто ваш фаворит на чемпионате мира?

— Пока такими выглядят Франция, Испания, Аргентина, — приводит слова Рахимича «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.