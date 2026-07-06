«Я понятия не имел, что такое красная карточка». Трамп — о ситуации с Балогуном на ЧМ

Президент США Дональд Трамп высказался о приостановленной ФИФА дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна, которая позволит футболисту принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии 7 июля. В конце своего монолога, в котором Трамп неоднократно заявлял, что Балогун не совершил фола, а он сам хорошо разбирается в спорте, политик заявил, что не представлял себе значения красной карточки.

«Я понятия не имел, что такое красная карточка. Когда я узнал, я сказал: «Вы шутите?» Этот парень [арбитр] просто так решает: «Окей, твой лучший игрок не сыграет на следующей неделе или в следующем матче». Я сказал: «Ничего себе, это вот это власть, это ужасно», — приводит слова Трампа канадский журналист Даниэль Дейл на своей странице в социальной сети.

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0), а президент США Дональд Трамп поблагодарил организацию за такое решение.