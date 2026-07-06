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«Трамп не стал бы касаться процессов в ФИФА». Посол США в Бельгии — об эпизоде с Балогуном

«Трамп не стал бы касаться процессов в ФИФА». Посол США в Бельгии — об эпизоде с Балогуном
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Посол США в Бельгии Билл Уайт в соцсетях высказался о приостановке дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна, заявив, что президент США Дональд Трамп не вмешивался в данное решение ФИФА.

«Президент Дональд Трамп никогда не стал бы касаться каких-либо внутренних процессов в ФИФА. После матча Трамп только выразил благодарность ФИФА за данное решение. Бо́льшая часть футбольных болельщиков всего мира видела, что для этой красной карточки не было оснований.

В период проведения чемпионата мира очень важно анализировать наиболее весомые решения арбитра, чтобы результаты матчей были как можно более справедливыми. Цена ошибки на этом уровне невероятно высока. Хочу отдать должное судьям ФИФА, которые самостоятельно решили повторно изучить этот эпизод и внесли необходимые корректировки», — сказано в публикации Уайта.

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