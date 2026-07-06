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«Подумали, что это ИИ». Защитник сборной США Ричардс — о реакции на новость о Балогуне

«Подумали, что это ИИ». Защитник сборной США Ричардс — о реакции на новость о Балогуне
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Защитник сборной США Крис Ричардс поделился эмоциями из-за отмены дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Балогун – 45'     2:0 Тилльман – 82'    
Удаления: Балогун – 64' / нет

Напомним, форвард получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ‑2026 с командой Боснии и Герцеговины (2:0) — он наступил на голеностоп Тарика Мухаремовича. Позже одноматчевую дисквалификацию Балогуна приостановили с испытательным сроком в год. Теперь нападающий сможет сыграть в 1/8 финала с Бельгией. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп дважды связывался с главой ФИФА Джанни Инфантино — сразу после удаления Балогуна и после решения о приостановке дисквалификации.

«Не знаю, когда Бало узнал об этой новости. Если он был в курсе раньше нас, то никак этого не показывал. Поначалу многие из нас заподозрили, что это ИИ — слишком уж неожиданно всё выглядело. Я и сам решил, что это фейк, сгенерированный нейросетью: в соцсетях столько всего публикуют, что уже ничему не удивляешься. Так что мы долго не могли поверить, что это правда.

В автобусе и без того царила весёлая атмосфера: сзади стояла колонка, играла музыка, ребята переговаривались. Кто‑то бросал фразы, кто‑то подхватывал, но никто не мог толком подтвердить новость. В итоге окончательно убедились, что всё реально, только когда добрались до базы.

Сейчас [Балогун] старается держаться спокойно. Думаю, какое‑то время он и сам сомневался — всё гадал, правда это или нет. Однако теперь, конечно, он очень рад», — приводит слова Ричардса The Athletic.

Фоларин Балогун — лучший бомбардир сборной США на этом турнире. На его счету три гола: два он забил в матче группового этапа с Парагваем, ещё один — в игре с Боснией и Герцеговиной.

Встреча 1/8 финала ЧМ‑2026 между сборными США и Бельгии состоится в ночь с 6 на 7 июля, начало — в 3:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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