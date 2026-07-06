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Эллиот Андерсон почтил память матери после выхода Англии в 1/4 финала ЧМ-2026

Эллиот Андерсон почтил память матери после выхода Англии в 1/4 финала ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Англии Эллиот Андерсон почтил память своей матери Хелен после победы в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Мексикой (3:2). В апреле она скончалась от рака.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

«Это очень эмоционально. Сейчас происходит много всего, и моя отдушина – это выход на поле, он освобождает мой разум. Она была бы здесь, праздновала бы вместе с моей семьёй и пела бы песни в конце встречи… Я горд», – приводит слова Андерсона The Sun.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. 23-летний англичанин вышел в стартовом составе в каждом матче своей команды на ЧМ-2026. В 1/4 финала турнира сборная Англии встретится с Норвегией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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