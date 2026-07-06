Эллиот Андерсон почтил память матери после выхода Англии в 1/4 финала ЧМ-2026

Полузащитник сборной Англии Эллиот Андерсон почтил память своей матери Хелен после победы в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Мексикой (3:2). В апреле она скончалась от рака.

«Это очень эмоционально. Сейчас происходит много всего, и моя отдушина – это выход на поле, он освобождает мой разум. Она была бы здесь, праздновала бы вместе с моей семьёй и пела бы песни в конце встречи… Я горд», – приводит слова Андерсона The Sun.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. 23-летний англичанин вышел в стартовом составе в каждом матче своей команды на ЧМ-2026. В 1/4 финала турнира сборная Англии встретится с Норвегией.