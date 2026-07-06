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«Он не должен был получить красную карточку». Тухель — о ситуации с Балогуном на ЧМ-2026

«Он не должен был получить красную карточку». Тухель — о ситуации с Балогуном на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о приостановленной ФИФА дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна, которая позволит футболисту принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии 7 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Где это теперь начинается и заканчивается? Что происходит? Вот в чём вопрос. У меня нет ответа.

Прежде всего, чтобы сразу все прояснить: я думаю, что он [Балогун] не должен был получить красную карточку. Но вмешался VAR, и, очевидно, три видеоассистента и судья, проверив эпизод, пришли к выводу, что это красная карточка, поэтому решение принято.

Кто, когда и на каком основании отменил это решение? И как далеко это теперь зайдёт? Я нахожу это странным. Мы просто хотим последовательности в решениях», — приводит слова Тухеля ВВС.

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича, а президент США Дональд Трамп поблагодарил организацию за такое решение.

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