Один из конкурентов Сафонова по вратарской позиции в «ПСЖ» перешёл в «Насьонал»

«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил о переходе голкипера Ренато Марина в португальский «Насьонал Фуншал» на правах аренды.

Срок арендного соглашения футболиста с португальским клубом рассчитан на один сезон, опция выкупа при этом не предусмотрена.

Марин перешёл в «ПСЖ» из «Ромы» в июле 2025 года и дебютировал за клуб в декабре того же года в матче Кубка Франции с «Вандеей Фонтене», завершившемся победой со счётом 4:0. Молодой вратарь также дважды сыграл в Лиге 1. Помимо этого, Марин пополнил свою коллекцию трофеев, выиграв Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок ФИФА, Суперкубок Франции, титул чемпиона Лиги 1 и Лигу чемпионов УЕФА.