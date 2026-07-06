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Один из конкурентов Сафонова по вратарской позиции в «ПСЖ» перешёл в «Насьонал»

Один из конкурентов Сафонова по вратарской позиции в «ПСЖ» перешёл в «Насьонал»
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«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил о переходе голкипера Ренато Марина в португальский «Насьонал Фуншал» на правах аренды.

Срок арендного соглашения футболиста с португальским клубом рассчитан на один сезон, опция выкупа при этом не предусмотрена.

Марин перешёл в «ПСЖ» из «Ромы» в июле 2025 года и дебютировал за клуб в декабре того же года в матче Кубка Франции с «Вандеей Фонтене», завершившемся победой со счётом 4:0. Молодой вратарь также дважды сыграл в Лиге 1. Помимо этого, Марин пополнил свою коллекцию трофеев, выиграв Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок ФИФА, Суперкубок Франции, титул чемпиона Лиги 1 и Лигу чемпионов УЕФА.

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