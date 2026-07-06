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«Не допускал пожаров на своём фланге». В «Зените» высказались об игре Дугласа Сантоса

«Не допускал пожаров на своём фланге». В «Зените» высказались об игре Дугласа Сантоса
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Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение сборной Бразилии от Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, а также игру защитника бразильской команды и «Зенита» Дугласа Сантоса. Встреча состоялась в ночь с 5 на 6 июля и завершилась со счётом 2:1 в пользу норвежцев.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Выступление сборной Бразилии в матче с Норвегией не могло не разочаровать. Норвежцы больше владели мячом и контролировали игру, показывая лучшие образцы бразильского футбола. Хотя если бы Бразилия реализовала пенальти в начале встречи, Эндрик забил бы после блестящего паса Винисиуса и не было бы пары суперспасений норвежского вратаря, итог мог бы быть другим. Но, как говорится, если бы да кабы, то во рту росли бы грибы.

Дуглас Сантос был одним из трёх лучших бразильских игроков и не допускал пожаров на своём фланге. Луису Энрике Анчелотти не дал проявить себя, положившись на ветеранов. В целом бразильцам не хватило динамики, интенсивности, страсти и злости», — приводит слова Медведева Metaratings.

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