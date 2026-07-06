Тухель ответил, стоит ли попросить Трампа отменить жёлтую карточку Райса в игре с Мексикой

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил, стоит ли форварду Гарри Кейну попросить президента США Дональда Трампа отменить жёлтую карточку полузащитника Деклана Райса, полученную в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Мексикой. Встреча завершилась победой Англии (3:2), а для Райса жёлтая карточка стала второй на турнире, в результате чего он пропустит матч 1/4 финала.

— Жёлтая карточка Райса на первой минуте матча… Мы можем спорить бесконечно. Я считаю, что карточки не было. Можем ли мы её отменить? Чем это закончится? Где грань? Я не знаю правил. Я не тот, кого нужно спрашивать. Я подожду, что будет дальше.

— Стоит ли Кейну попросить президента Трампа?

— Возможно, — приводит слова Тухеля ВВС.

На первой минуте встречи Райс в борьбе в центре поля тянулся к мячу и попал по голове мексиканскому защитнику Луису Ромо.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что говорил с президентом ФИФА Джанни Инфантино на тему пересмотра красной карточки нападающего американской сборной Фоларина Балогуна, полученной в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0). В результате футболист сможет принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии 7 июля.