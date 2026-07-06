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Тедеев: хочу, чтобы у Роналду всё получилось в матче с Испанией — он должен заткнуть рты

Тедеев: хочу, чтобы у Роналду всё получилось в матче с Испанией — он должен заткнуть рты
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Известный российский специалист Заур Тедеев поделился ожиданиями от матча сборных Португалии и Испании в 1/8 финала ЧМ-2026, особо отметив форварда португальцев Криштиану Роналду. Игра состоится сегодня, 6 июля. Начало встречи — в 22.00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я хочу, чтобы у Роналду сегодня всё получилось. Есть много скептических моментов, связанных с его ролью в сборной. Иногда и мне некоторые вещи непонятны. Но я осознаю его возраст и понимаю, что это выдающаяся личность, привлёкшая к футболу огромное количество молодых ребят.

Я бы очень хотел, чтобы он сегодня себя проявил. Это как раз тот матч, когда он должен показать все свои сильные стороны и многим заткнуть рты. Но, конечно, это будет тяжёлый матч и для него, и в целом для Португалии. Хотелось бы, чтобы такие команды встречались на более поздних этапах, потому что они достойны бороться за самые высокие места. Особенно это касается наставников этих сборных — и один, и второй сильно себя проявляют», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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