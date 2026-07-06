Экс-тренер Бразилии Лушембурго – про Анчелотти: он допустил много ошибок, а вы – молчите

Бывший тренер сборной Бразилии Вандерлей Лушембурго раскритиковал Карло Анчелотти после вылета национальной команды с чемпионата мира – 2026. В 1/16 финала Бразилия проиграла Норвегии со счётом 1:2.

«Как Бразилия могла 90 минут обороняться против Норвегии? Бразилия играла со страхом. Анчелотти допустил много ошибок на этом чемпионате мира, а вы (пресса. – Прим. «Чемпионата») молчите. Если бы он был бразильским тренером, его бы разнесли в пух и прах, но поскольку он иностранец, никто ничего не говорит», – приводит слова Лушембурго Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. После вылета Бразилии из турнира Анчелотти заявил, что не покинет свой пост.