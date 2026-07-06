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Трамп поставил Балогуна в один ряд с Месси, Роналду и Кейном, объяснив отмену дисквалификации игрока сборной США

Трамп поставил Балогуна в один ряд с Месси, Роналду и Кейном
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Президент США Дональд Трамп рассказал о важности отмены дисквалификации нападающего сборной страны Фоларина Балогуна, упомянув звёзд мирового футбола — Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Гарри Кейна.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
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«Считаю, что было бы ужасно, если бы они не позволили сыграть ведущему лучшему, возможно, лучшему футболисту команды. Это оставило бы большое пятно, я просто поделился этой мыслью. Я не говорил ему [Инфантино], что нужно делать. Но не думаю, что он принял решение, это решение приняла комиссия. И, думаю, они приняли правильное решение — это не фол, это раз. Во-вторых, вы хотите видеть игру с участием лучших игроков.

Как бы вы отнеслись к тому, что убрали бы Месси, а ведь он столкнулся с кем-то. Или убрать Роналду, из-за того, что он в кого-то врезался. Он великий. Или убрать Гарри Кейна из игры, потому что он случайно ударил кого-то сильнее. Так нельзя…

У США должны быть лучшие игроки, у Бельгии, к слову, также отличная команда. У нас должны быть лучшие футболисты, как и у них. Если мы выиграем и проиграем — это будет справедливо. В противном случае мы бы вышли на матч без Балогуна и проиграли. Это было бы ужасно.

Комиссия приняла блестящее решение, а решение судьи было ужасным. И никто об этом говорит, все говорят только о красной, будто так и надо. Никто не говорит о решении судьи», — приводит слова Трампа пресс-служба Трампа в соцсети Х.

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