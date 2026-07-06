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Сенатор Парагвая упрекнула сборную за то, что никто не дал пощёчину Мбаппе

Сенатор Парагвая упрекнула сборную за то, что никто не дал пощёчину Мбаппе
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Сенатор Парагвая Селеста Амарилья в резкой и грубой форме раскритиковала нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, за то, что тот не пожал руку вратарю национальной команды Парагвая Орландо Хилю после матча сборных в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 (1:0 в пользу французов).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«Колонизированный камерунец, тщательно притворяющийся французом. Высокомерный, разбогатевший и уродливый. Он очень нервничал и был до ужаса напуган на протяжении всего матча, как и вся его команда: они и гол-то не смогли забить, победили по чистой случайности. Единственное, в чём можно упрекнуть нашу сборную, это в том, что никто не дал ему пощёчину после финального свистка. Это всё несмотря на то, что я не увлекаюсь футболом», — сказано в публикации политика в социальной сети X.

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