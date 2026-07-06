Тренер сборной России Писарев отреагировал на приостановленную дисквалификацию Балогуна

Тренер сборной России Николай Писарев отреагировал на приостановленную ФИФА дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна, которая позволит футболисту принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии 7 июля.

«Американцы очень хорошее впечатление производят как команда. Но вот эту фразу «футбол – вне политики» можно забыть напрочь после того, что случилось с этим Балогуном. На уровне чемпионатов мира, что, такое было? Это «ящик Пандоры». Они создали прецедент. Понимаешь, что они сделали? Вот уровень ФИФА! Буду за Бельгию болеть, не могу быть объективным. Судейство [спорное] было всегда и на всех уровнях, но чтобы так открыто отменяли красную карточку – впервые», — сказал Писарев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление во встрече 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0).