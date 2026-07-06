Стала известна причина, по которой форвард «Борнмута» Крупи хочет перейти в «Ливерпуль»

20-летний французский нападающий «Борнмута» Эли Крупи выразил желание продолжить карьеру в «Ливерпуле». Форвард стремится воссоединиться с бывшим тренером команды Андони Ираолой, который этим летом покинул «Борнмут» и возглавил мерсисайдцев. Об этом сообщает indykaila News в социальной сети.

Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Арсенала», «Манчестер Сити», а также «Баварии», которая активно следит за выступлениями футболиста.

В прошедшем сезоне Эли Крупи провёл 35 матчей за «Борнмут», забив 13 голов. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 70 млн. Срок действия трудового договора футболиста с клубом рассчитан до лета 2030 года.