Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных США и Бельгии на победу в 1/8 финала ЧМ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных США и Бельгии на победу в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил Opta Analyst. Встреча состоится в ночь с 6 на 7 июля.

По полученным данным, шансы США на победу в основное время составляют 37,2%. Вероятность победы сборной Бельгии составляет 36,5%. Вероятность перехода матча в дополнительное время, а также в серию пенальти составляет 26,3%.

По итогам группового этапа сборная США набрала шесть очков и заняла первое место в квартете D. Национальная команда Бельгии заработала пять очков и расположилась на первой строчке в группе G. В 1/16 финала мирового первенства американцы победили Боснию и Герцеговину (2:0), а сборная Бельгии переиграла Сенегал (3:2).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).