ФИФА представила мяч финала чемпионата мира по футболу — 2026

Международная федерация футбола (ФИФА) в социальных сетях показала изображения мяча Trionda Final, которым сыграют в финале чемпионата мира — 2026.

«Каждое касание имеет значение, когда на это смотрит весь мир. Вашему вниманию — Trionda Final», — сказано в сообщении ФИФА.

Новый мяч в контексте конфигурации камеры полностью повторяет модель Trionda, которую используют на мировом первенстве сейчас. Trionda Final выполнен в белом цвете с чёрно-золотыми вставками и красными деталями, он дополнен названиями городов, принимающих матчи нынешнего мирового первенства.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).