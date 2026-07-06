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Президент ФИФА Инфантино дал разъяснение по ситуации с дисквалификацией Балогуна на ЧМ

Президент ФИФА Инфантино дал разъяснение по ситуации с дисквалификацией Балогуна на ЧМ
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Президент ФИФА Джанни Инфантино дал разъяснение по ситуации с приостановленной дисквалификацией форварда сборной США Фоларина Балогуна, которая позволит футболисту принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии 7 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я ознакомился с комментариями общественности по поводу решения независимого Дисциплинарного комитета ФИФА относительно дисквалификации Фоларина Балогуна и хотел бы ещё раз подчеркнуть основополагающий принцип управления ФИФА.

Судебные органы ФИФА независимы. Они действуют автономно, применяют Дисциплинарный кодекс ФИФА и принимают решения по делам на основании действующих правил и конкретных обстоятельств дела. Их независимость имеет важное значение для доверия и целостности футбола, и это всегда должно уважаться.

Да, я регулярно обсуждаю вопросы, связанные с чемпионатом мира по футболу, с президентом Соединённых Штатов, и по этому вопросу мне звонил президент Дональд Трамп, так же как и главы государств, правительственные чиновники, представители футбольного сообщества и руководители предприятий со всего мира по самым разным вопросам. Во время нашего разговора я объяснил, что ведётся судебный процесс с участием независимых судебных органов ФИФА и что дело будет рассмотрено компетентными органами в установленном порядке. Так работает система ФИФА, и это принцип, которого я всегда буду придерживаться.

Я читаю решения Дисциплинарного комитета ФИФА, когда они выносятся. Иногда они меня удивляют. Иногда я с ними согласен, а иногда — нет.

Однако я всегда уважаю эти решения и автономию органов, которые их принимают. Нравится нам лично то или иное решение или нет — не имеет значения. Уважение к независимым институтам и верховенству права — вот что защищает целостность наших соревнований и авторитет ФИФА в любое время», — приводит слова Инфантино журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х.

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