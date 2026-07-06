Лукаку может покинуть «Наполи» за € 10 млн, интерес проявляют клубы из Турции — Скира

33-летний бельгийский нападающий Ромелу Лукаку может покинуть «Наполи» в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Николо Скира в соцсети, клуб готов расстаться с футболистом, если поступит предложение в размере € 10 млн. Интерес к игроку проявляют два турецких клуба — «Фенербахче» и «Бешикташ».

По информации источника, в итальянском клубе Лукаку получает € 8 млн за сезон. Действующий контракт нападающего истекает в июне 2027 года. В прошедшем сезоне Лукаку провёл на поле лишь семь матчей во всех турнирах, забив один гол. Бо́льшую часть сезона он пропустил из-за травмы.

В данный момент Лукаку участвует в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бельгии. В ночь с 6 на 7 июля бельгийцы встретятся с командой США в 1/8 финала турнира.