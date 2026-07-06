«ПСЖ» объявил о трансфере Лонгони, который станет конкурентом Сафонова

«ПСЖ» объявил о трансфере голкипера Алессандро Лонгони. Контракт с футболистом рассчитан до 2031 года.

«Пари Сен-Жермен» рад объявить о приходе итальянского вратаря Алессандро Лонгони. 18-летний уроженец Комо подписал контракт с клубом до 2031 года. Он будет носить номер 16», — говорится в сообщении пресс-службы на странице клуба в социальной сети Х.

Лонгони провёл за команду «Милан» U20 38 матчей, в которых пропустил 45 мячей и семь раз отыграл «на ноль». В «ПСЖ» Лонгони станет конкурентом российского вратаря Матвея Сафонова. По итогам прошедшего сезона Сафонов провёл 27 встреч за парижский клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль». «ПСЖ» стал чемпионом Франции сезона-2025/2026, а также победителем Лиги чемпионов.