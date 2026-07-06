В Боснии и Герцеговине отреагировали на отмену красной карточки Балогуну

Аккаунт BiHFootball в социальной сети X, освещающий футбол Боснии и Герцеговины, отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

«Один телефонный звонок между Трампом и Инфантино стёр столетие футбольного наследия», — сказано в публикации BiHFootball.

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича, а президент США Дональд Трамп поблагодарил организацию за такое решение.