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В Боснии и Герцеговине отреагировали на отмену красной карточки Балогуну

В Боснии и Герцеговине отреагировали на отмену красной карточки Балогуну
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Аккаунт BiHFootball в социальной сети X, освещающий футбол Боснии и Герцеговины, отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

«Один телефонный звонок между Трампом и Инфантино стёр столетие футбольного наследия», — сказано в публикации BiHFootball.

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича, а президент США Дональд Трамп поблагодарил организацию за такое решение.

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