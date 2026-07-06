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Сборная Бразилии прокомментировала вылет с ЧМ-2026 после поражения от Норвегии

Сборная Бразилии прокомментировала вылет с ЧМ-2026 после поражения от Норвегии
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Конфедерация футбола Бразилии выпустила заявление после вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года. В 1/8 финала турнира бразильцы уступили сборной Норвегии со счётом 1:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«История сборной Бразилии — это не только великие достижения, но и моменты, которые делают наш путь крепче. Сегодня мы прощаемся с чемпионатом мира, будучи уверенными, что вернёмся ещё сильнее. Спасибо, бразильские болельщики!» — говорится в сообщении организации в соцсети.

Чемпионат мира по футболу – 2026 проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале первенства планеты 2022 года обыграла Францию.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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