Сборная Бразилии прокомментировала вылет с ЧМ-2026 после поражения от Норвегии

Конфедерация футбола Бразилии выпустила заявление после вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года. В 1/8 финала турнира бразильцы уступили сборной Норвегии со счётом 1:2.

«История сборной Бразилии — это не только великие достижения, но и моменты, которые делают наш путь крепче. Сегодня мы прощаемся с чемпионатом мира, будучи уверенными, что вернёмся ещё сильнее. Спасибо, бразильские болельщики!» — говорится в сообщении организации в соцсети.

Чемпионат мира по футболу – 2026 проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале первенства планеты 2022 года обыграла Францию.